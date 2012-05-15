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Producție oprită

Home Theater 5.1

HTS3520/12

4.3

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Aduceţi puterea cinematografului la dvs. acasă! Boxele puternice cu cabluri bas şi upscaling de înaltă definiţie HDMI 1080p vă inundă căminul cu experienţă de divertisment

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Sunet cinematografic puternic cu bas profund

Obsedat de sunet

  • HDMI 1080p

Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent

Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent

Sunet surround Dolby Digital şi Pro Logic II

Sunet surround Dolby Digital şi Pro Logic II

Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor şase canale de informaţii audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround şi o percepţie naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

08/11/2013

Polska

Polska

JEST DOBRY

Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

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