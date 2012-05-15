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Obsedat de sunet
Aduceţi puterea cinematografului la dvs. acasă! Boxele puternice cu cabluri bas şi upscaling de înaltă definiţie HDMI 1080p vă inundă căminul cu experienţă de divertisment
HDMI 1080p
Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor şase canale de informaţii audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround şi o percepţie naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.
4.3
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
stefan9
08/11/2013
Polska
JEST DOBRY
Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1