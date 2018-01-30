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Producție oprită

Boxă soundbar

HTL5160B/12

2.8

| (6) Recenzii

Claritate vocală nemaiîntâlnită de la 3.1 Ch

Upgradează-ţi televizorul cu claritate vocală îmbunătăţită şi cu sunet surround virtual, pentru o experienţă cinematografică îmbunătăţită. Începe să te bucuri de calitate ridicată a sunetului şi de o experienţă de redare fără probleme cu aplicaţiile muzicale preferate, prin acest soundbar activat Google Cast.

Vezi toate beneficiile

cu Google Cast şi Spotify Connect

Claritate vocală nemaiîntâlnită de la 3.1 Ch

  • Subwoofer wireless 3.1 CH

  • Google Cast şi Spotify Connect

  • Bluetooth şi NFC

  • 1 intrare HDMI şi ieşire HDMI ARC

Difuzor cu 2 căi, pentru cel mai ridicat nivel de claritate şi interval dinamic

Difuzor cu 2 căi, pentru cel mai ridicat nivel de claritate şi interval dinamic

Difuzor cu 2 căi, pentru cel mai ridicat nivel de claritate şi interval dinamic exploziv

Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth

Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth

Sincronizează dispozitive Bluetooth® cu uşurinţă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a o porni, a iniţia sincronizarea Bluetooth® şi streamingul de muzică.

Spotify Connect pentru o experienţă de aplicaţie nativă, fără efort

Spotify Connect pentru o experienţă de aplicaţie nativă, fără efort

Cu Spotify Connect poţi răsfoi, explora şi reda cu uşurinţă muzică din orice cameră a locuinţei, folosind dispozitivul tău inteligent ca telecomandă. Printr-o conexiune directă Spotify, poţi reda muzică direct din cloud, pentru ca dispozitivul tău inteligent să poată fi utilizat pentru apeluri, clipuri video sau poate chiar să iasă din raza de acţiune, fără a întrerupe muzica. Este de asemenea mai puţin solicitant pentru baterie, deoarece energia folosită pentru redarea muzicii este minimală. Toate caracteristicile minunate ale Spotify sunt prezente, de la listele gata alcătuite, până la ratele mari de eşantionare. Tot ceea ce ai nevoie pentru a descoperi muzică nouă şi a o asculta în mod optim.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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2.8

din 5

6

Recenzii

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Zvočnik Soundbar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Zvočnik Soundbar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Soundbar

Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Soundbar

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Referințe

  1. Disponibilitatea serviciului de muzică depinde de ţară. Vizitează site-ul web relevant de servicii de muzică pentru detalii.

  2. Este necesar un cont Spotify premium pentru această boxă.