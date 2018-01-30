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Producție oprită
HTL5160B/12
Claritate vocală nemaiîntâlnită de la 3.1 Ch
Upgradează-ţi televizorul cu claritate vocală îmbunătăţită şi cu sunet surround virtual, pentru o experienţă cinematografică îmbunătăţită. Începe să te bucuri de calitate ridicată a sunetului şi de o experienţă de redare fără probleme cu aplicaţiile muzicale preferate, prin acest soundbar activat Google Cast.
Subwoofer wireless 3.1 CH
Google Cast şi Spotify Connect
Bluetooth şi NFC
1 intrare HDMI şi ieşire HDMI ARC
Difuzor cu 2 căi, pentru cel mai ridicat nivel de claritate şi interval dinamic exploziv
Sincronizează dispozitive Bluetooth® cu uşurinţă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a o porni, a iniţia sincronizarea Bluetooth® şi streamingul de muzică.
Cu Spotify Connect poţi răsfoi, explora şi reda cu uşurinţă muzică din orice cameră a locuinţei, folosind dispozitivul tău inteligent ca telecomandă. Printr-o conexiune directă Spotify, poţi reda muzică direct din cloud, pentru ca dispozitivul tău inteligent să poată fi utilizat pentru apeluri, clipuri video sau poate chiar să iasă din raza de acţiune, fără a întrerupe muzica. Este de asemenea mai puţin solicitant pentru baterie, deoarece energia folosită pentru redarea muzicii este minimală. Toate caracteristicile minunate ale Spotify sunt prezente, de la listele gata alcătuite, până la ratele mari de eşantionare. Tot ceea ce ai nevoie pentru a descoperi muzică nouă şi a o asculta în mod optim.
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2.8
din 5
6
Recenzii
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Zvočnik Soundbar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Zvočnik Soundbar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Soundbar
Acest review a fost făcut pentru HTL5160B Soundbar
Disponibilitatea serviciului de muzică depinde de ţară. Vizitează site-ul web relevant de servicii de muzică pentru detalii.
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