Mixer puternic pentru brioşe şi prăjituri de zi cu zi.

Cu mixerul Philips poţi prepara prăjituri pufoase delicioase şi pâine pentru familia ta. Paletele aerate în formă de con asigură un timp mai scurt de bătut şi un aluat neted de tort. Motorul puternic de 400 W te ajută să frămânţi fără efort cel mai dur aluat.