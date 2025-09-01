Căutare termeni

    Mixer puternic pentru brioşe şi prăjituri de zi cu zi.

      Seria 5000 Mixer

      HR3739/00

      Clasificare generală / 5
      

      Mixer puternic pentru brioşe şi prăjituri de zi cu zi.

      Cu mixerul Philips poţi prepara prăjituri pufoase delicioase şi pâine pentru familia ta. Paletele aerate în formă de con asigură un timp mai scurt de bătut şi un aluat neted de tort. Motorul puternic de 400 W te ajută să frămânţi fără efort cel mai dur aluat.

      Vezi toate beneficiile

      Seria 5000 Mixer

      Mixer puternic pentru brioşe şi prăjituri de zi cu zi.

      Instrumentul tău esenţial în bucătărie.

      • Motor de 400 Waţi
      • 5 viteze+Turbo pentru toate aluaturile
      • Cu 25% mai rapid decât alte teluri
      • Componente lavabile în maşină
      Putere de 400 W a motorului pentru cele mai tari aluaturi

      Putere de 400 W a motorului pentru cele mai tari aluaturi

      Motorul puternic de 400 W te va ajuta să frămânţi uşor cele mai tari aluaturi.

      5 viteze şi Turbo pentru performanţe mai bune

      5 viteze şi Turbo pentru performanţe mai bune

      Cu numeroase viteze, ai cel mai bun control pentru amestecare, în timp ce modul Turbo te ajută să amesteci orice aluat fără efort.

      Palete şi cârlige pentru aluat

      Palete şi cârlige pentru aluat

      Pregăteşte orice delicatesă la cuptor datorită accesoriilor speciale. Poţi face propria pâine acasă datorită cârligelor pentru aluat şi poţi crea orice aluat doreşti cu paletele în formă de con.

      Bătătorul în formă de con este cu 25% mai rapid decât telurile tradiţionale

      Bătătorul în formă de con este cu 25% mai rapid decât telurile tradiţionale

      Bătătorul unic în formă de con asigură integrarea maximă a aerului, ceea ce contribuie la o structură aerisită şi la un aluat neted de tort

      Montare uşoară a bătătorului

      Montare uşoară a bătătorului

      Paletele sunt proiectate cu un model diferit la un capăt, astfel încât să poată fi ataşate intuitiv pentru instalare uşoară.

      Buton practic de eliberare a paletelor

      Buton practic de eliberare a paletelor

      Poţi scoate paletele sau cârligele pentru aluat printr-o simplă apăsare a unui buton.

      Uneltele esenţiale pentru bucătărie

      Uneltele esenţiale pentru bucătărie

      Explorează restul ustensilelor noastre esenţiale de bucătărie şi creează-ţi propriul set, cu acelaşi design elegant care îţi garantează o performanţă de lungă durată.

      Garanţie de 2 ani

      Garanţie de 2 ani

      Şi, ca o asigurare suplimentară, mixerul vine cu o garanţie de 2 ani.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Materialul principal
        Plastic
        Materialul secundar
        Metal
        Setări preprogramate
        Nu
        Funcţii
        Batere cu telul, frământare
        Tip de produs
        Mixer de mână
        Interfaţă
        Buton rotativ
        Lungime cablu
        1,2
        Depozitare a cablului
        Da
        Cronometru
        Nu
        Comutator de pornire/oprire integrat
        Da
        Termostat reglabil
        Nu
        Lumină puternică
        Nu
        Componente lavabile în maşină
        Nu
        Materialul lamei
        Oţel inoxidabil
        Rotaţii pe minut (RPM)
        1150
        Fără BPA
        Da
        Funcţia Pulse
        Nu
        Lame detaşabile
        Da
        Capacitatea de a zdrobi gheaţa
        Nu
        Capacitatea de a amesteca ingrediente fierbinţi
        Nu
        Carte de bucate
        Nu
        Nivel de zgomot (standard)
        Lc = 86 dB (A)
        Garanţie
        2
        Compatibil cu Hrană uscată
        Nu
        Funcţionalitate de auto-curăţare
        Nu

      • Specificaţii tehnice

        Putere
        400 W
        Tensiune
        230 V
        Frecvenţă
        50 Hz
        Număr în pachet
        1
        Produs baterie
        Nu
        Clasă de eficienţă energetică
        Nu

      • Compatibilitate

        Accesorii incluse 1
        Paletă dublă în formă de balon
        Accesorii incluse 2
        Spirală pentru aluat
        Accesorii conexe 1
        DFU
        Accesorii conexe 2
        Card de garanţie

      • Caracteristică de siguranţă

        Certificare de siguranţă
        Da

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime produs
        9 cm
        Lăţime produs
        19,4 cm
        Înălţime produs
        31,9 cm
        Greutate produs
        1,139 kg
        Lungime ambalaj
        11 cm
        Lăţime ambalaj
        21,2 cm
        Înălţime ambalaj
        20,9 cm
        Greutate ambalaj
        1,46 kg

      • Rezistenţă

        Carcasă
        100% materiale reciclate
        Manual de utilizare
        100% hârtie reciclată

      • Ţara de origine

        Fabricat în
        China

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

