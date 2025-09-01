Căutare termeni
HR3739/00
Mixer puternic pentru brioşe şi prăjituri de zi cu zi.
Cu mixerul Philips poţi prepara prăjituri pufoase delicioase şi pâine pentru familia ta. Paletele aerate în formă de con asigură un timp mai scurt de bătut şi un aluat neted de tort. Motorul puternic de 400 W te ajută să frămânţi fără efort cel mai dur aluat.Vezi toate beneficiile
Mixer
Motorul puternic de 400 W te va ajuta să frămânţi uşor cele mai tari aluaturi.
Cu numeroase viteze, ai cel mai bun control pentru amestecare, în timp ce modul Turbo te ajută să amesteci orice aluat fără efort.
Pregăteşte orice delicatesă la cuptor datorită accesoriilor speciale. Poţi face propria pâine acasă datorită cârligelor pentru aluat şi poţi crea orice aluat doreşti cu paletele în formă de con.
Bătătorul unic în formă de con asigură integrarea maximă a aerului, ceea ce contribuie la o structură aerisită şi la un aluat neted de tort
Paletele sunt proiectate cu un model diferit la un capăt, astfel încât să poată fi ataşate intuitiv pentru instalare uşoară.
Poţi scoate paletele sau cârligele pentru aluat printr-o simplă apăsare a unui buton.
Explorează restul ustensilelor noastre esenţiale de bucătărie şi creează-ţi propriul set, cu acelaşi design elegant care îţi garantează o performanţă de lungă durată.
Şi, ca o asigurare suplimentară, mixerul vine cu o garanţie de 2 ani.
