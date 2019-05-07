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Producție oprită
4.9
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ElenaBucuresteanu
07/05/2019
România
O alegere excelentă
Un mixer care face treaba singur :) Îl folosesc de circa 4 ani și sunt foarte mulțumită de produs. L-am folosit pentru bezea, tiramisu, diverse alte creme, aluaturi de brioșe, chec și cozonac și am obținut de fiecare dată produsele dorite, cu ușurință, rapiditate și calitate.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1565/40 Mixere cu suport
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1565/40 Mixere cu suport
Erzsi52
25/01/2019
Magyarország
Jó termék.
Nekem bevált ez a kézi mixer, tényleg szuper segítőtárs.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1565/55 Tálas mixerek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1565/55 Tálas mixerek
lucjakowal
16/04/2016
Polska
Mikser moją prawą ręką!
Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1565/40 Miksery stojące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1565/40 Miksery stojące