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Producție oprită

HR1351/60

HR1351/60

4.4

| (39) Recenzii | 84% recomandă acest produs

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4.4

din 5

39

Recenzii

84%

recomandă acest produs

20/07/2020

România

România

Recomand

foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

20/06/2019

România

România

Un produs util si practic.

Este un produs foarte util in activitatile din bucatarie, practic si usor de utilizat. Este eficient, se instaleaza repede, se intretine usor si se curata repede.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

07/05/2019

România

România

Foarte util si elegant

Acest produs este foarte util in orice bucatarie. Accesoriile diferite pot satisface pana si pe cel mai pretentios bucatar asigurand procese precum tocare, omogenizare, mixare. Butoanele cauciucate intretin o apasare ferma pe butonul de functionare. Puterea motorului este suficienta pentru fiecare componenta asociata.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Mixer de mână

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Mixer de mână

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