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Producție oprită
Uscătorul pe care stiliştii l-ar lua acasă
Vrei să-ţi usuci părul ca profesioniştii? SalonDry Pro – cu putere de uscare superioară de 2000 W şi un motor c.a. super-profesional – este uscătorul de păr de care ai nevoie dacă vrei să recreezi coafura de la salon.
2000 W
Acest uscător de păr profesional de 2000 W creează un debit de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Acest tip de motor este dezvoltat special pentru piaţa profesionistă şi vă aduce mai multe avantaje. Cel mai important, are o durată de viaţă mai îndelungată decât motoarele obişnuite, ceea ce prelungeşte durata de viaţă a uscătorului de păr cu 50%. În plus, dispune şi de un flux de aer foarte puternic pentru uscare rapidă şi eficientă.
Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
26/10/2021
Україна
Потужний та надійний
Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.
Avantaje
Потужний, надійний, є іонізатор
Dezavantaje
немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Data utilizării 2019-10-26
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Data utilizării 2019-10-26
Лодка237
01/07/2020
България
Супер продукт!
Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега
Avantaje
Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.
Dezavantaje
няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Data utilizării 2018-07-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Data utilizării 2018-07-01
YanaBo
17/04/2019
Україна
Дуже потужний, вічний фен
Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer