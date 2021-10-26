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Producție oprită

SalonDry Pro ACUscător de păr

HP4992/00

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Uscătorul pe care stiliştii l-ar lua acasă

Vrei să-ţi usuci părul ca profesioniştii? SalonDry Pro – cu putere de uscare superioară de 2000 W şi un motor c.a. super-profesional – este uscătorul de păr de care ai nevoie dacă vrei să recreezi coafura de la salon.

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SalonDry Pro AC

Uscătorul pe care stiliştii l-ar lua acasă

  • 2000 W

Profesional 2000 W pentru volum perfect

Profesional 2000 W pentru volum perfect

Acest uscător de păr profesional de 2000 W creează un debit de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Motor CA profesional pentru durată de viaţă cu 50% mai îndelungată

Motor CA profesional pentru durată de viaţă cu 50% mai îndelungată

Acest tip de motor este dezvoltat special pentru piaţa profesionistă şi vă aduce mai multe avantaje. Cel mai important, are o durată de viaţă mai îndelungată decât motoarele obişnuite, ceea ce prelungeşte durata de viaţă a uscătorului de păr cu 50%. În plus, dispune şi de un flux de aer foarte puternic pentru uscare rapidă şi eficientă.

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний та надійний

Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.

Avantaje

Потужний, надійний, є іонізатор

Dezavantaje

немає

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Data utilizării 2019-10-26

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Data utilizării 2019-10-26

01/07/2020

България

България

Супер продукт!

Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега

Avantaje

Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.

Dezavantaje

няма

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Data utilizării 2018-07-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Data utilizării 2018-07-01

17/04/2019

Україна

Україна

Дуже потужний, вічний фен

Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

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