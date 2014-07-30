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Producție oprită
Uscătorul de păr care îţi oferă rezultatele dorite
Preia controlul asupra uscării părului cu SalonDry Control. 2000 W de putere de uscare profesională, fluxul de aer ionic pentru protecţia părului şi setările multiple asigură rezultate excelente, de la uscat la aranjat şi la coafat.
2000 W
Acest uscător de păr profesional de 2000 W creează un debit de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.
Concentratorul uscătorului de păr funcţionează focalizând fluxul de aer prin orificiu spre anumite zone. Acesta asigură o coafare precisă şi este foarte indicat pentru retuşul sau finisarea unei coafuri.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
marcin2515
30/07/2014
Polska
dobra suszarka za rozsądne pieniądze
Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer
Gaby
27/02/2019
Česká republika
Ideální fén
Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů