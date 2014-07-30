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Producție oprită

SalonDry ControlUscător de păr

HP4982/00

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Uscătorul de păr care îţi oferă rezultatele dorite

Preia controlul asupra uscării părului cu SalonDry Control. 2000 W de putere de uscare profesională, fluxul de aer ionic pentru protecţia părului şi setările multiple asigură rezultate excelente, de la uscat la aranjat şi la coafat.

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SalonDry Control

Uscătorul de păr care îţi oferă rezultatele dorite

  • 2000 W

Profesional 2000 W pentru volum perfect

Profesional 2000 W pentru volum perfect

Acest uscător de păr profesional de 2000 W creează un debit de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Concentratorul uscătorului de păr funcţionează focalizând fluxul de aer prin orificiu spre anumite zone. Acesta asigură o coafare precisă şi este foarte indicat pentru retuşul sau finisarea unei coafuri.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

30/07/2014

Polska

Polska

dobra suszarka za rozsądne pieniądze

Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Ideální fén

Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

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