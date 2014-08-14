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Producție oprită
Îndreptarea părului nu a fost niciodată mai uşoară
Preluaţi controlul cu aparatul de îndreptat părul SalonStraight & Control. Plăcile ceramice din turmalină, avansate, împreună cu o temperatură de coafare profesională, de 230ºC, vă oferă puterea de a crea coafuri drepte frumoase, strălucitoare.
Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.
Setările reglabile pentru temperatură permit schimbarea rapidă şi uşoară a temperaturii de coafare de la o valoare joasă la una înaltă. Aceasta permite selectarea temperaturii perfecte pentru tipul dvs. de păr şi pentru necesităţile specifice, astfel încât să obţineţi întotdeauna un păr mătăsos şi elegant.
Unele aparate de îndreptat părul şi ondulatoare au fost echipate cu o funcţie de oprire automată, concepută pentru a-ţi oferi siguranţă. Dacă este lăsat pornit, aparatul se va opri automat după 60 de minute.
5.0
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Karo0001
14/08/2014
Polska
Super!
Super prostownica z regulacją temperatury, nagrzewa się błyskawicznie, prostuje nawet moje bardzo kręcone włosy i jonizuje je!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4686/22 Straightener
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4686/22 Straightener
Karo
18/12/2013
Polska
jest super
elegancja, prostota, można ręcznie dobrać stopień nagrzania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4686/22 Straightener
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4686/22 Straightener
Viking62
30/07/2020
Україна
Випрямлення волосся
Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.
Avantaje
Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури
Dezavantaje
Не має
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Data utilizării 2018-07-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Data utilizării 2018-07-30