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Producție oprită

Aparat de îndreptat părul

HP4686/22

5

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Îndreptarea părului nu a fost niciodată mai uşoară

Preluaţi controlul cu aparatul de îndreptat părul SalonStraight & Control. Plăcile ceramice din turmalină, avansate, împreună cu o temperatură de coafare profesională, de 230ºC, vă oferă puterea de a crea coafuri drepte frumoase, strălucitoare.

Vezi toate beneficiile

Aparat de îndreptat părul SalonStyle & Control

Îndreptarea părului nu a fost niciodată mai uşoară

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Setări reglabile pentru temperatură pentru a asigura o netezime remarcabilă pentru fiecare tip de păr

Setările reglabile pentru temperatură permit schimbarea rapidă şi uşoară a temperaturii de coafare de la o valoare joasă la una înaltă. Aceasta permite selectarea temperaturii perfecte pentru tipul dvs. de păr şi pentru necesităţile specifice, astfel încât să obţineţi întotdeauna un păr mătăsos şi elegant.

Oprire automată după 60 de minute

Oprire automată după 60 de minute

Unele aparate de îndreptat părul şi ondulatoare au fost echipate cu o funcţie de oprire automată, concepută pentru a-ţi oferi siguranţă. Dacă este lăsat pornit, aparatul se va opri automat după 60 de minute.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

Super!

Super prostownica z regulacją temperatury, nagrzewa się błyskawicznie, prostuje nawet moje bardzo kręcone włosy i jonizuje je!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4686/22 Straightener

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4686/22 Straightener

18/12/2013

Polska

Polska

jest super

elegancja, prostota, można ręcznie dobrać stopień nagrzania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4686/22 Straightener

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4686/22 Straightener

30/07/2020

Україна

Україна

Випрямлення волосся

Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.

Avantaje

Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури

Dezavantaje

Не має

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Data utilizării 2018-07-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Data utilizării 2018-07-30

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