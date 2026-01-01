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  • Design elegant, conceput să dureze
  • Design elegant, conceput să dureze
  • Design elegant, conceput să dureze
  • Design elegant, conceput să dureze

Producție oprită

Daily CollectionFierbător

HD9335/31

1 premiu

Design elegant, conceput să dureze

Acest fierbător conceput inteligent îţi permite să citeşti cantitatea de apă din orice unghi, în timp ce elimină eficient depunerile de calcar graţie filtrului cu microsită. Fierbere fiabilă şi eficientă, durată lungă de viaţă!

Vezi toate beneficiile

Designul transparent te ajută să fierbi ce doreşti

Design elegant, conceput să dureze

  • 1,5 litri

  • 2200 W

  • Plastic

Indicator intuitiv la 360° pentru nivelul apei

Indicator intuitiv la 360° pentru nivelul apei

Indicator de nivel de apă uşor de citit din orice unghi datorită materialului transparent. Dungile fine arată cantitatea de apă şi numărul de ceşti.

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare.

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_AWARD-612378

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