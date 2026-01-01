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Producție oprită
HD9335/31
Design elegant, conceput să dureze
Acest fierbător conceput inteligent îţi permite să citeşti cantitatea de apă din orice unghi, în timp ce elimină eficient depunerile de calcar graţie filtrului cu microsită. Fierbere fiabilă şi eficientă, durată lungă de viaţă!
1,5 litri
2200 W
Plastic
Indicator de nivel de apă uşor de citit din orice unghi datorită materialului transparent. Dungile fine arată cantitatea de apă şi numărul de ceşti.
Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare.
Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.
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