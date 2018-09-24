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Producție oprită
HD9170/91
9 l, 1350 W
Temporizator digital, încălzire turbo
Intensificator arome, prg. gătit
Plastic/metal, negru
Programul pentru gătit vă lasă să vă setaţi durata corectă de gătit pentru fiecare coş în parte. Felurile dvs. de mâncare, gătite perfect şi gata în acelaşi timp.
Intensificator unic de arome al aparatului de gătit cu aburi de la Philips adaugă gustul delicios al plantelor aromatice şi al condimentelor, oferind şi mai multă savoare gătitului la aburi. Doar adaugă plantele aromatice şi condimentele tale preferate în intensificator şi lasă aburul să aibă grijă de restul. Căldura aburului eliberează aromele delicate din plantele aromatice şi condimente, care infuzează alimentele cu arome apetisante.
3.6
din 5
11
Recenzii
ptoks
24/09/2018
Polska
Pełnia zadowolenia
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar
ptoks
23/09/2018
Polska
Super działa - sukces
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie a brzuszek urośnie. A wracając do żelazka - może dostanę od PHILIPSA prezent za reklamę :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar
pretorianie
07/04/2016
Polska
Idealny do przygotowania rodzinnych posiłków
Super sposób na przygotowanie zdrowych posiłków dla całej rodziny - i dorosłych i dzieci. Można przygotować cały obiad jednocześnie, można go także podgrzać dla spóźnialskich :) Cichutki, ładnie wygląda, łatwo się go myje. Produkt który polecamy całą rodziną!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar