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  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
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  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
  • Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur

Producție oprită

Avance CollectionAparat de gătit la aburi

HD9170/91

3.6
| (11) Recenzii
Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur
Programul pentru carne al aparatului de gătit cu abur Philips vă permite să setaţi durata potrivită de gătit pentru mai multe alimente. Temporizatorul automat vă înştiinţează când trebuie să adăugaţi fiecare coş în ordinea potrivită, cu mâncare gătită potrivit. O masă gustoasă, gătită complet la timpul potrivit
Vezi toate beneficiile

Fiecare aliment este gătit la timpul potrivit pentru rezultate gustoase

Cel mai pur gust al alimentelor preparate la abur

  • 9 l, 1350 W

  • Temporizator digital, încălzire turbo

  • Intensificator arome, prg. gătit

  • Plastic/metal, negru

Programul pentru gătit setează timpul perfect de gătit pentru fiecare coş

Programul pentru gătit vă lasă să vă setaţi durata corectă de gătit pentru fiecare coş în parte. Felurile dvs. de mâncare, gătite perfect şi gata în acelaşi timp.

Intensificatorul de arome adaugă gust cu plante şi condimente delicioase

Intensificatorul de arome adaugă gust cu plante şi condimente delicioase

Intensificator unic de arome al aparatului de gătit cu aburi de la Philips adaugă gustul delicios al plantelor aromatice şi al condimentelor, oferind şi mai multă savoare gătitului la aburi. Doar adaugă plantele aromatice şi condimentele tale preferate în intensificator şi lasă aburul să aibă grijă de restul. Căldura aburului eliberează aromele delicate din plantele aromatice şi condimente, care infuzează alimentele cu arome apetisante.

Capacitate de 9 l şi tăvi detaşabile

Capacitate de 9 l şi tăvi detaşabile

Specificaţii tehnice

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3.6

din 5

11

Recenzii

4

24/09/2018

Polska

Polska

Pełnia zadowolenia

Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar

23/09/2018

Polska

Polska

Super działa - sukces

Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie a brzuszek urośnie. A wracając do żelazka - może dostanę od PHILIPSA prezent za reklamę :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar

07/04/2016

Polska

Polska

Idealny do przygotowania rodzinnych posiłków

Super sposób na przygotowanie zdrowych posiłków dla całej rodziny - i dorosłych i dzieci. Można przygotować cały obiad jednocześnie, można go także podgrzać dla spóźnialskich :) Cichutki, ładnie wygląda, łatwo się go myje. Produkt który polecamy całą rodziną!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9170/91 Parowar

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