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  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55

Producție oprită

Fierbător

HD4680/55

4.7

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Fierbere rapidă şi uşoară

Nu ar fi grozav să fierbi apă în câteva secunde şi să cureți fierbătorul cu uşurinţă? Elementul de încălzire plat îți permite să fierbi apă rapid şi este uşor de curăţat. Filtrul lavabil anti-calcar îți oferă apă curată şi astfel băuturi mai curate.

Vezi toate beneficiile

Element de încălzire plat puternic, uşor de curăţat

Fierbere rapidă şi uşoară

  • 1,0 L, 2400 W

  • Indicator nivel apă

  • Alb portocaliu

  • Capac cu balamale

Filtru anti-calcar, pentru o ceaşcă curată de apă

Filtru anti-calcar, pentru o ceaşcă curată de apă

Filtrul anti-calcar mobil asigură curăţenia apei din ceaşcă.

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac rabatabil şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând de asemenea contactul cu aburul.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Újból megvenném!

Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Vízforraló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Vízforraló

09/07/2014

Polska

Polska

Idealny dla 1-2 osób

Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik

06/04/2016

Polska

Polska

Dobry

Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik

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