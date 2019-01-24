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Producție oprită
Fierbere rapidă şi uşoară
Nu ar fi grozav să fierbi apă în câteva secunde şi să cureți fierbătorul cu uşurinţă? Elementul de încălzire plat îți permite să fierbi apă rapid şi este uşor de curăţat. Filtrul lavabil anti-calcar îți oferă apă curată şi astfel băuturi mai curate.
1,0 L, 2400 W
Indicator nivel apă
Alb portocaliu
Capac cu balamale
Filtrul anti-calcar mobil asigură curăţenia apei din ceaşcă.
Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
Capac rabatabil şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând de asemenea contactul cu aburul.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Vízforraló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Vízforraló
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik
chojrak
06/04/2016
Polska
Dobry
Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik