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Producție oprită
2 fante
electronic, cu 3 funcţii
Alb
Fantă extralungă
Fante foarte late şi foarte adânci pentru a se potrivi feliilor de pâine.
Prăjeşte uniform feliile groase şi subţiri.
Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor.
4.9
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
laura54
31/07/2019
România
excelent
Un prajitor ideal pentru cei carora le place painea prajita.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine
Radziecki
19/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster