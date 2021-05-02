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  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
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  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
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  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
  • Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi

Producție oprită

Daily CollectionPrăjitor de pâine

HD2595/00

4.9
| (11) Recenzii | 100% recomandă acest produs

3 premii

Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
Savurează de fiecare dată pâine prăjită cu acest prăjitor compact. Prezintă 2 fante mari pentru pâine, pentru diferite dimensiuni ale feliei de pâine, asigurând o prăjire uniformă şi un control variabil al rumenirii pentru a pregăti pâinea prăjită după cum îţi dorești. Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară.
Vezi toate beneficiile

Design compact cu 2 sloturi, inclusiv funcţie de reîncălzire

Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi

  • 2 fante

  • Compact

  • Bej alb

  • Reîncălzire

2 fante largi pentru prăjirea feliilor de pâine

2 fante largi pentru prăjirea feliilor de pâine

2 fante largi pentru prăjirea feliilor groase sau subţiri.

4 funcţii în 1 (reîncălzire/dezgheţare/anulare/7 niveluri de rumenire)

4 funcţii în 1 (reîncălzire/dezgheţare/anulare/7 niveluri de rumenire)

4 funcţii în 1 (reîncălzire/dezgheţare/anulare/7 niveluri de rumenire).

Reîncălzire pentru a încălzi pâinea prăjită în câteva secunde

Reîncălzire pentru a încălzi pâinea prăjită în câteva secunde

Reîncălzire pentru a încălzi pâinea prăjită în câteva secunde.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

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  • Award image VRS_AWARD-961301
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Recenzii

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4.9

din 5

11

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

02/05/2021

România

România

Cumpărător verificat

Bun

Prăjește bine și ușor de folosit, raport calitate preț- excelent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00

18/11/2019

România

România

Foarte rapid

Timpul scurt de prăjire a pâinii , programe pt fiecare categorie de prajire.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00

29/12/2016

România

România

Recomand

Scoate feliile de pâine prajite uniform și nu arde feliile de pâine, are pereții reci, nu te poți frige. Îl folosim zilnic.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00

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