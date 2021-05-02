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Producție oprită
2 fante
Compact
Bej alb
Reîncălzire
2 fante largi pentru prăjirea feliilor groase sau subţiri.
4 funcţii în 1 (reîncălzire/dezgheţare/anulare/7 niveluri de rumenire).
Reîncălzire pentru a încălzi pâinea prăjită în câteva secunde.
Premii
4.9
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Offff
02/05/2021
România
Cumpărător verificat
Bun
Prăjește bine și ușor de folosit, raport calitate preț- excelent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00
Ancastoica19
18/11/2019
România
Foarte rapid
Timpul scurt de prăjire a pâinii , programe pt fiecare categorie de prajire.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00
Sunny
29/12/2016
România
Recomand
Scoate feliile de pâine prajite uniform și nu arde feliile de pâine, are pereții reci, nu te poți frige. Îl folosim zilnic.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00