Recipient mare de apă, detaşabil pentru reumplere uşoară

Rezervorul de apă detaşabil poate fi reumplut cu uşurinţă în orice moment, fără a opri aparatul. Acesta are un orificiu de umplere mare, care îţi permite să umpli rezervorul de apă ţinându-l sub robinet. Are o capacitate de 1,5 l, astfel încât vei beneficia de până la 1,5 ore de utilizare continuă, fără nevoia de a umple din nou rezervorul.