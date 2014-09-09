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Producție oprită
Cablu de 3 m
Pentru a beneficia de cele mai bune rezultate aveţi nevoie de o talpă care să deţină echilibrul perfect între alunecare şi întindere. Acest lucru este oferit de SteamGlide PLUS graţie zonei sale de alunecare uşoară şi a zonei de întindere perfectă.
2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.
Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Premii
3.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
sertoriusz
09/09/2014
Polska
Zwykłe żelazko
Niezłe żelazko. Szybko się nagrzewa, dobrze prasuje, mocny wyrzut pary, proste odkamienianie. Na minus (i to duży): słabe wykończenie, po dwóch latach używania wytarła się dziura na uchwycie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4710 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4710 Żelazko parowe