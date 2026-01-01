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Producție oprită
GC4621
Oprire automată
Funcţia de oprire electronică opreşte automat fierul de călcat când este lăsat nesupravegheat sau când este răsturnat.
Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips permite utilizarea comodă chiar şi în timpul sesiunilor de călcat mai lungi.
Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat de la Philips combină partea din faţă deosebit de ascuţită a tălpii cu fante pentru abur alungite special în vârf pentru a ajunge în cele mai mici şi mai greu accesibile zone, astfel încât obţii cele mai bune rezultate.
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