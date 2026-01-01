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  • Îndepărtează cu uşurinţă cutele
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  • Îndepărtează cu uşurinţă cutele
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Producție oprită

AzurFier de călcat cu abur

GC4621

1 premiu

Îndepărtează cu uşurinţă cutele
Călcarea este plăcută şi fără efort cu ajutorul tălpii speciale SteamGlide. Jetul de abur puternic şi alunecarea lină simplifică îndepărtarea cutelor, iar rezultatele sunt excelente.
Vezi toate beneficiile

Călcare puternică datorită tălpii SteamGlide

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

  • Oprire automată

Oprire electronică de siguranţă la lăsarea fierului de călcat nesupravegheat

Oprire electronică de siguranţă la lăsarea fierului de călcat nesupravegheat

Funcţia de oprire electronică opreşte automat fierul de călcat când este lăsat nesupravegheat sau când este răsturnat.

Mâner moale pentru comoditate de durată în timpul călcării

Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips permite utilizarea comodă chiar şi în timpul sesiunilor de călcat mai lungi.

Vârful de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Vârful de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat de la Philips combină partea din faţă deosebit de ascuţită a tălpii cu fante pentru abur alungite special în vârf pentru a ajunge în cele mai mici şi mai greu accesibile zone, astfel încât obţii cele mai bune rezultate.

Specificaţii tehnice

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Premii

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