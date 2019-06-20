ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Rezultate fantastice, efort minim
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rezultate fantastice, efort minim
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Producție oprită

Seria 3300Fier de călcat cu abur

GC3310/02

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Rezultate fantastice, efort minim
Acest fier de călcat cu abur Philips oferă mai mult confort datorită orificiului mai larg pentru apă, cablului mai lung şi indicatorului pentru nivelul de apă; în plus noua talpă SteamGlide îţi permite un călcat mai uşor şi mai lin!
Vezi toate beneficiile

De 3 ori mai uşor

Rezultate fantastice, efort minim

  • Cablu de 3 m

Sistemul anti-picurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Sistemul anti-picurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Sistemul anti-picurare al fierului tău de călcat cu abur Philips îţi permite să calci materiale delicate la temperaturi scăzute fără a trebui să îţi faci griji în privinţa petelor provocate de picături de apă.

Orificiu pentru apă mai larg pentru umplere rapidă şi uşoară

Orificiu pentru apă mai larg pentru umplere rapidă şi uşoară

Cu orificiul mai larg pentru apă, turnarea apei în fierul de călcat este mult mai uşoară. Durează numai câteva secunde şi este eliminat riscul de a vărsa apă peste tot!

Cablu mai lung pentru rază de acţiune maximă

Cu noul cablu mai lung, puteţi ajunge cu uşurinţă la marginile mesei de călcat şi chiar mai departe!

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Классный

Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3300 GC3310/02 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3300 GC3310/02 Парова праска

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips