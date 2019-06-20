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Producție oprită
Cablu de 3 m
Sistemul anti-picurare al fierului tău de călcat cu abur Philips îţi permite să calci materiale delicate la temperaturi scăzute fără a trebui să îţi faci griji în privinţa petelor provocate de picături de apă.
Cu orificiul mai larg pentru apă, turnarea apei în fierul de călcat este mult mai uşoară. Durează numai câteva secunde şi este eliminat riscul de a vărsa apă peste tot!
Cu noul cablu mai lung, puteţi ajunge cu uşurinţă la marginile mesei de călcat şi chiar mai departe!
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Маргоwka
20/06/2019
Україна
Классный
Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3300 GC3310/02 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3300 GC3310/02 Парова праска