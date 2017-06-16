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Producție oprită
Abur 40 g/min.; jet de abur 150 g
Talpă SteamGlide
Anticalcar
2400 Waţi
2400 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite
Fluxul de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jetul de abur de 150 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Karlito
16/06/2017
Česká republika
Cumpărător verificat
Suprová
Rychle nahřátá, Automaticky se vypne při nečinnost - super funkce Výborně formovaná špička plochy, krásně se s ní žehlí záhyby. Naprosto doporučuji
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2988/80 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2988/80 Napařovací žehlička