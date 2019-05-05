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Producție oprită
Abur 40 g/min.; jet de abur 140 g
Talpă SteamGlide
Anticalcar
2400 waţi
2400 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite
Fluxul de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jet de abur de până la 140 g pentru îndepărtarea rapidă a celor mai persistente cute.
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
hasytch
05/05/2019
Česká republika
Za rozumný peníz skvělá žehlička
Jednoduchá obsluha. Na žehlení košilí perfektní, klouže jak po másle po žehlící ploše. Přehledné nastavení funkcí.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička