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Producție oprită
Abur 25 g/min.; jet de abur 100 g
2000 W
Oprire automată de siguranţă
Jet de abur de până la 100 g pentru îndepărtarea rapidă a celor mai persistente cute.
Funcţia de pulverizare umezeşte uniform materialul, uşurând netezirea cutelor.
Acest fier de călcat cu abur poate fi folosit cu apă normală de la robinet, iar sistemul anticalcar uşurează îndepărtarea oricăror depuneri de calcar de pe fier. Pentru a menţine nivelul de performanţă al fierului de călcat cu abur Philips, utilizează această funcţie de detartrare o dată pe lună atunci când foloseşti apă normală de la robinet.
Premii
4.9
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Idln
25/02/2021
България
Cumpărător verificat
Страхотна ютия
Автоматичното изключване, премахна онова параноично чувство по път за работа "изключих ли ютията?".
Avantaje
Ютията е в отлично състояние след 2г ежедневно използване
Dezavantaje
Парата е непостоянна
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парна ютия
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парна ютия
Тимоня
21/09/2019
Україна
Зручна та легка у використанні
Чудово прасує, відпарює як горизонтально, так і вертикально. Важить небагато.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парова праска
АнШев
04/07/2019
Україна
найгарніша,найчудовіша праска
користуюся даною праскою вже більше 4 років,нічого окрім плюсів не спостерігаю!це і дизайн,неймовірно кольоровий ,такий що підіймає настрій в моєму не самому улюбленому зайнятті-прасуванні. І легкість-рука не втомлюється! І зручність у користуванні-його носик-це чудо! І компактність-займає мало місця і його шнур дуже гнучкий і виверткий!І акуратність-дуже легко чиститься за допомогою функції Calc clean! Загалом,рекомендую дану праску!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парова праска