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Producție oprită

EasySpeedFier de călcat cu abur

GC1029/90

4.9
| (9) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Rapid, de la început până la sfârşit
Acest fier de călcat EasySpeed îţi accelerează călcarea datorită următoarelor funcţii: vârf cu precizie triplă, distribuire uniformă a căldurii pe întreaga suprafaţă a tălpii de călcat şi abur continuu.
Vezi toate beneficiile

3 moduri de a-ţi accelera călcarea

Rapid, de la început până la sfârşit

  • Abur 25 g/min.; jet de abur 100 g

  • 2000 W

  • Oprire automată de siguranţă

Jet de abur de 100 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute

Jet de abur de 100 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute

Jet de abur de până la 100 g pentru îndepărtarea rapidă a celor mai persistente cute.

Un pulverizator fin umezeşte uniform materialul

Un pulverizator fin umezeşte uniform materialul

Funcţia de pulverizare umezeşte uniform materialul, uşurând netezirea cutelor.

Sistem anticalcar pt. îndepărtarea uşoară a calcarului de pe fier

Sistem anticalcar pt. îndepărtarea uşoară a calcarului de pe fier

Acest fier de călcat cu abur poate fi folosit cu apă normală de la robinet, iar sistemul anticalcar uşurează îndepărtarea oricăror depuneri de calcar de pe fier. Pentru a menţine nivelul de performanţă al fierului de călcat cu abur Philips, utilizează această funcţie de detartrare o dată pe lună atunci când foloseşti apă normală de la robinet.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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4.9

din 5

9

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

25/02/2021

България

България

Cumpărător verificat

Страхотна ютия

Автоматичното изключване, премахна онова параноично чувство по път за работа "изключих ли ютията?".

Avantaje

Ютията е в отлично състояние след 2г ежедневно използване

Dezavantaje

Парата е непостоянна

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парна ютия

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парна ютия

21/09/2019

Україна

Україна

Зручна та легка у використанні

Чудово прасує, відпарює як горизонтально, так і вертикально. Важить небагато.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

найгарніша,найчудовіша праска

користуюся даною праскою вже більше 4 років,нічого окрім плюсів не спостерігаю!це і дизайн,неймовірно кольоровий ,такий що підіймає настрій в моєму не самому улюбленому зайнятті-прасуванні. І легкість-рука не втомлюється! І зручність у користуванні-його носик-це чудо! І компактність-займає мало місця і його шнур дуже гнучкий і виверткий!І акуратність-дуже легко чиститься за допомогою функції Calc clean! Загалом,рекомендую дану праску!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1029/40 Парова праска

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