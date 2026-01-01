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Producție oprită
FWM210/12
Sunet bogat şi puternic
Experimentaţi divertisment fără întrerupere cu melodiile CD/MP3/WMA cu putere de ieşire de 140 W RMS. Extindeţi-vă orizontul muzical, ascultând melodiile de acasă de pe dispozitivul de stocare în masă USB - cu USB direct
CD, MP3-CD
USB Direct
FM
120 W
RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
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