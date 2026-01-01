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Minisistem Hi-Fi

FWM210/12

Sunet bogat şi puternic

Experimentaţi divertisment fără întrerupere cu melodiile CD/MP3/WMA cu putere de ieşire de 140 W RMS. Extindeţi-vă orizontul muzical, ascultând melodiile de acasă de pe dispozitivul de stocare în masă USB - cu USB direct

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Obsedat de sunet

Sunet bogat şi puternic

  • CD, MP3-CD

  • USB Direct

  • FM

  • 120 W

Reglaj digital pentru posturi prestabilite

Reglaj digital pentru posturi prestabilite

Putere totală de ieşire 140 W RMS

Putere totală de ieşire 140 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

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