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Minisistem Hi-Fi

FWM197/12

Obsedat de sunet

Bucuraţi-vă fără întrerupere de melodiile preferate în format CD/MP3/WMA, timp de 10 ore, cu ajutorul minisistemului Hi-Fi Philips. Extindeţi-vă orizontul muzical, ascultând melodiile preferate de acasă, pe playerul dvs. portabil - cu legătura MP3.

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Obsedat de sunet

  • 120 W

Putere totală de ieşire 120 W RMS

Putere totală de ieşire 120 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieşire de 120 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Casetofon cu oprire automată

Casetofon cu oprire automată

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