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Producție oprită
FM25SS050P/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea SSD Philips poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
256 GB
Unitate Solid State Drive
Graţie sincronizării tuturor fişierelor de pe PC, este posibil să accesaţi şi să lucraţi cu documentele oriunde, făcând de câteva ori click pe mouse.
Economisiţi spaţiu liber prin compresia automată a tuturor fişierelor de pe unitatea flash USB
Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.
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