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Producție oprită

SSD

FM25SS050P/00

Uşor de utilizat, plug and play!

Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea SSD Philips poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

Vezi toate beneficiile

Mutaţi fişierele într-o memorie flash!

Uşor de utilizat, plug and play!

  • 256 GB

  • Unitate Solid State Drive

Sincronizarea fişierelor între întreg PC-ul şi UFD

Graţie sincronizării tuturor fişierelor de pe PC, este posibil să accesaţi şi să lucraţi cu documentele oriunde, făcând de câteva ori click pe mouse.

Prin compresia automată a tuturor fişierelor se creează mai mult spaţiu liber

Economisiţi spaţiu liber prin compresia automată a tuturor fişierelor de pe unitatea flash USB

Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

Specificaţii tehnice

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