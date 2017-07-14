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Producție oprită

Philips Fideliosistem audio cu andocare

DTM5095/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Bucuraţi-vă de muzică wireless pe iPod/iPhone/iPad

Ascultaţi-vă muzica wireless cu Bluetooth®. Această staţie de andocare de la Philips redă de asemenea muzică de pe CD sau iPod/iPad/iPhone prin conectorul Lightning, furnizând un sunet amplu, captivant şi de o claritate excepţională - graţie aplicaţiilor LivingSound şi PureDigital

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Bucuraţi-vă de muzică wireless pe iPod/iPhone/iPad

  • Bluetooth

  • cu conector Lightning

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Bucuraţi-vă de muzica dvs. preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul rapid şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

LivingSound pentru sunet stereofonic mai amplu, copleşitor

LivingSound pentru sunet stereofonic mai amplu, copleşitor

Tehnologia LivingSound Philips în curs de patentare extinde semnificativ punctul optim (locul ideal pentru audiţie din cameră), astfel încât să vă puteţi bucura de o muzică într-adevăr copleşitoare pe o zonă mai largă. Prin combinarea diferitelor procese de sonorizare, LivingSound restituie bogăţia şi detaliile spaţiale ale ambianţei sonore, adeseori pierdute cu un sistem stereo compact. Efectul este un sunet mai amplu decât aşteptările în punctul optim - distribuit extins şi uniform în toată camera. Acum ascultarea muzicii nu se limitează la zona restrânsă în mod obişnuit. Bucuraţi-vă de sunetul stereo optim într-o zonă mai largă.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

14/07/2017

Polska

Polska

dobry sprzęt do pokoju dziecka

dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DTM5095 wieża z podstawką dokującą

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DTM5095 wieża z podstawką dokującą

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