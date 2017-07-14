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Producție oprită
Bucuraţi-vă de muzică wireless pe iPod/iPhone/iPad
Ascultaţi-vă muzica wireless cu Bluetooth®. Această staţie de andocare de la Philips redă de asemenea muzică de pe CD sau iPod/iPad/iPhone prin conectorul Lightning, furnizând un sunet amplu, captivant şi de o claritate excepţională - graţie aplicaţiilor LivingSound şi PureDigital
Bluetooth
cu conector Lightning
Bucuraţi-vă de muzica dvs. preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul rapid şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Tehnologia LivingSound Philips în curs de patentare extinde semnificativ punctul optim (locul ideal pentru audiţie din cameră), astfel încât să vă puteţi bucura de o muzică într-adevăr copleşitoare pe o zonă mai largă. Prin combinarea diferitelor procese de sonorizare, LivingSound restituie bogăţia şi detaliile spaţiale ale ambianţei sonore, adeseori pierdute cu un sistem stereo compact. Efectul este un sunet mai amplu decât aşteptările în punctul optim - distribuit extins şi uniform în toată camera. Acum ascultarea muzicii nu se limitează la zona restrânsă în mod obişnuit. Bucuraţi-vă de sunetul stereo optim într-o zonă mai largă.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
MZet
14/07/2017
Polska
dobry sprzęt do pokoju dziecka
dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DTM5095 wieża z podstawką dokującą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DTM5095 wieża z podstawką dokującą