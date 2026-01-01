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Producție oprită

boxă cu andocare cu Bluetooth®

DS8400/10

Umpleţi-vă casa cu sunet wireless, incredibil

Boxa cu andocare DS8400 oferă sunet excelent de pe iPod/iPhone/iPad prin conectorul Lightning. Acum, obţineţi mai mult de la muzica, jocurile şi experienţa dvs. video. Cu streaming prin Bluetooth şi baterie reîncărcabilă, vă puteţi bucura de muzică wireless oriunde.

Vezi toate beneficiile

Umpleţi-vă casa cu sunet wireless, incredibil

  • Bluetooth®

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, baterie reîncărcabilă

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Bucuraţi-vă de muzica dvs. preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul rapid şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

SoundCurve pentru sunet excelent de claritate excepţională

SoundCurve pentru sunet excelent de claritate excepţională

Carcasa posterioară curbată, proiectată cu atenţie, a acestei boxe cu andocare Philips creează o structură acustică foarte eficientă pentru reproducerea sunetelor. Linia sa curbă perfectă măreşte rigiditatea incintei boxei, reducând substanţial rezonanţa internă şi eliminând vibraţiile şi distorsiunea sunetului. Vă veţi bucura de sunet excelent, de claritate excepţională, în boxele cu aspect uimitor.

Specificaţii tehnice

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