Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
DS8400/10
Umpleţi-vă casa cu sunet wireless, incredibil
Boxa cu andocare DS8400 oferă sunet excelent de pe iPod/iPhone/iPad prin conectorul Lightning. Acum, obţineţi mai mult de la muzica, jocurile şi experienţa dvs. video. Cu streaming prin Bluetooth şi baterie reîncărcabilă, vă puteţi bucura de muzică wireless oriunde.
Bluetooth®
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone/iPad
30 W, baterie reîncărcabilă
Bucuraţi-vă de muzica dvs. preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul rapid şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Carcasa posterioară curbată, proiectată cu atenţie, a acestei boxe cu andocare Philips creează o structură acustică foarte eficientă pentru reproducerea sunetelor. Linia sa curbă perfectă măreşte rigiditatea incintei boxei, reducând substanţial rezonanţa internă şi eliminând vibraţiile şi distorsiunea sunetului. Vă veţi bucura de sunet excelent, de claritate excepţională, în boxele cu aspect uimitor.
Recenzii