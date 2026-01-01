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Producție oprită

DS3020/12

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Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil

DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului

DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă

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