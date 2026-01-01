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Producție oprită

staţie de andocare pentru iPod/iPhone

DCM580/12

Tower audio

Bucuraţi-vă de sunetul amplu, copleşitor cu sistemul cu staţie de andocare DCM580 de la Philips. Designul tower acceptă dispozitive iPhone/iPod, CD-uri şi dispozitive USB. Tehnologia LivingSound distribuie sunetul uniform în încăpere pentru o experienţă audio desăvârşită.

Vezi toate beneficiile

cu LivingSound pentru sunet stereo mai amplu, copleşitor

Tower audio

Putere totală de ieşire 140 W RMS

Putere totală de ieşire 140 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Sistem de boxe 4.1 cu subwoofer încorporat

Sistem de boxe 4.1 cu subwoofer încorporat.

Tuner digital FM cu posturi presetate

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

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