Putere totală de ieşire 140 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.