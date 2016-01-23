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Producție oprită

Microsistem muzical

DCM3175/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5 şi iPad mini, acest microsistem audio de la Philips este echipat cu un subwoofer activ pentru bas puternic. Design-ul cu boxe în unghiuri oferă un sunet stereo amplu, iar design-ul monobloc se potriveşte în orice locuinţă.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max. 80 W, sistem 2.1

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Bucuraţi-vă de muzica dvs. preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul rapid şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

23/01/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

POLECAM

Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DCM3175 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DCM3175 Mikrowieża

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