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Producție oprită
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5 şi iPad mini, acest microsistem audio de la Philips este echipat cu un subwoofer activ pentru bas puternic. Design-ul cu boxe în unghiuri oferă un sunet stereo amplu, iar design-ul monobloc se potriveşte în orice locuinţă.
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 80 W, sistem 2.1
Bucuraţi-vă de muzica dvs. preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul rapid şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
GREGORIO
23/01/2016
Polska
Cumpărător verificat
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DCM3175 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DCM3175 Mikrowieża