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Producție oprită

Microsistem muzical

DCM3155/12

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5, acest microsistem audio de la Philips dispune de tehnologia wOOx, furnizând un bas puternic. Designul cu boxe în unghiuri oferă o experienţă audio stereo amplă, iar designul monobloc se potriveşte în orice locuinţă.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max. 50 W, amplificator de bas

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Putere maximă de ieşire de 50 W RMS

Design monobloc pentru a se potrivi oriunde în casă

Specificaţii tehnice

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