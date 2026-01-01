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Producție oprită
DCM3155/12
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5, acest microsistem audio de la Philips dispune de tehnologia wOOx, furnizând un bas puternic. Designul cu boxe în unghiuri oferă o experienţă audio stereo amplă, iar designul monobloc se potriveşte în orice locuinţă.
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 50 W, amplificator de bas
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
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