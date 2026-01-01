Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5, acest microsistem audio de la Philips dispune de tehnologia wOOx, furnizând un bas puternic. Designul cu boxe în unghiuri oferă o experienţă audio stereo amplă, iar designul monobloc se potriveşte în orice locuinţă.