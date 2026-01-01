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Producție oprită
DCM3100/12
Relaxaţi-vă cu muzică excelentă
Bucuraţi-vă de muzică cu un sunet pur şi detaliat pe acest microsistem Philips Classic. Utilizaţi şi încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone şi bucurați-vă de o experienţă muzicală bogată cu redarea MP3-CD, Legătura MP3 şi USB Direct.
Staţie de andocare pentru iPod/iPhone
60 W
Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura de muzică şi să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.
Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.
Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.
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