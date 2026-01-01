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Producție oprită
DCM3060/12
Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.
Andocaţi iPod/iPhone/iPad-ul sau conectaţi alte dispozitive prin USB Direct - şi savuraţi basul profund al tehnologiei wOOx. Conceput inteligent cu opţiuni de montare pe perete, acest microsistem muzical Philips DCM3060/12 furnizează sunet desăvârşit cu stil.
Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/iPad
40 W
Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.
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