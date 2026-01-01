Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.