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Producție oprită

Microsistem audio elegant

DCM278/12

Obsedat de sunet

Redaţi muzica de pe iPhone/iPod cu un sunet superb în timp ce îl reîncărcaţi cu microsistemul Philips. Designul plat şi compact permite de asemenea montarea pe perete, pentru a se potrivi în orice interior. USB Direct pentru opţiuni de redare suplimentare.

Vezi toate beneficiile

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet

  • staţie de andocare pentru iPhone/iPod

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Acest sistem muzical Philips are o putere totală de ieşire de 10 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Specificaţii tehnice

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