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Producție oprită

Microsistem muzical

DCM2260/12

3

| (1) Recenzie

Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.

Redă şi încarcă toate iPod-urile/iPhone-urile/iPad-urile cu DualDock prin intermediul conectorilor Lightning şi cu 30 pini. Acest sistem muzical se aude senzaţional şi oferă încă ceva: arată minunat în casa ta, dispunând de suportul pentru masă 2 în 1 pentru o plasare flexibilă.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.

  • DualDock pentru iPod/iPhone

  • Opţiune pt. birou sau montare pe perete

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 20 W

DualDock pentru a încărca şi a vă juca pe dispozitive Apple (Lightning şi 30 de pini)

DualDock pentru a încărca şi a vă juca pe dispozitive Apple (Lightning şi 30 de pini)

Staţia de andocare Philips DualDock cu conector Lightning şi de 30 pini poate încărca şi reda orice dispozitiv Apple. Creat pentru a combina eleganţa cu funcţionalitatea, poţi comuta rapid între conectori. Bucură-te de melodiile preferate indiferent de dispozitivul Apple pe care vrei să-l foloseşti.

Putere maximă de ieşire de 20 W RMS

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

1

Recenzie

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Acest review a fost făcut pentru DCM2260 Hudební mikrosystém

Acest review a fost făcut pentru DCM2260 Hudební mikrosystém

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