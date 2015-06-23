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Producție oprită
DCM2260/12
Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.
Redă şi încarcă toate iPod-urile/iPhone-urile/iPad-urile cu DualDock prin intermediul conectorilor Lightning şi cu 30 pini. Acest sistem muzical se aude senzaţional şi oferă încă ceva: arată minunat în casa ta, dispunând de suportul pentru masă 2 în 1 pentru o plasare flexibilă.
DualDock pentru iPod/iPhone
Opţiune pt. birou sau montare pe perete
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W
Staţia de andocare Philips DualDock cu conector Lightning şi de 30 pini poate încărca şi reda orice dispozitiv Apple. Creat pentru a combina eleganţa cu funcţionalitatea, poţi comuta rapid între conectori. Bucură-te de melodiile preferate indiferent de dispozitivul Apple pe care vrei să-l foloseşti.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
3.0
din 5
1
Recenzie
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Acest review a fost făcut pentru DCM2260 Hudební mikrosystém
Acest review a fost făcut pentru DCM2260 Hudební mikrosystém