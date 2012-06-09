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Producție oprită

Microsistem muzical

DCM2060/12

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.

Redaţi muzică din dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips DCM2060/12 este livrat cu o staţie de andocare pentru iPod/iPhone/iPad şi USB Direct pentru dispozitivele portabile. Indiferent că este montat pe un perete sau aşezat pe o masă, sistemul arată pur şi simplu senzaţional.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.

  • Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/iPad

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

09/06/2012

Polska

Polska

Super sprzęt POLECAM !!!

BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DCM2060 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DCM2060 Mikrowieża

10/02/2022

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení

Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.

Avantaje

Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík

Dezavantaje

Už je zastaralý

Acest review a fost făcut pentru DCM2060 Hudební mikrosystém

Data utilizării 2020-02-10

Acest review a fost făcut pentru DCM2060 Hudební mikrosystém

Data utilizării 2020-02-10

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