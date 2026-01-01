ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară

Producție oprită

Microsistem muzical

DCM2055/12

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Redaţi muzică din dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips este livrat cu o staţie de andocare pentru iPod/iPhone şi cu USB Direct pentru dispozitivele portabile. Indiferent dacă este montat pe perete sau aşezat pe o masă, sistemul arată pur şi simplu senzaţional.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • Staţie de andocare pentru iPod/iPhone

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips