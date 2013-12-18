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Producție oprită

Microsistem muzical

DCM2020/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

Redaţi muzică şi încărcaţi iPod/iPhone/iPad-ul în acelaşi timp. Pot fi conectate şi alte playere muzicale portabile la acest microsistem audio DCM2020/12 prin USB Direct sau MP3 Link. Bucuraţi-vă de melodiile preferate cu sunet profund şi puternic de la difuzoarele Bass Reflex.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

  • cu conector cu 30 de pini

  • pentru iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.

Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DCM2020 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DCM2020 Mikrowieża

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