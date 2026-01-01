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Producție oprită
DCM1130/12
Relaxaţi-vă cu muzică excelentă
Conectaţi-vă la sursa de alimentare - şi la sunetul bogat - când vă andocaţi şi vă încărcaţi iPod-ul/iPhone-ul pe acest sistem compact şi elegant Philips Micro. Dynamic Bass Boost vă va încânta auzul, iar designul său stilat şi compact va înnobila orice spaţiu şi vă va seduce simţurile.
cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10W
Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura de muzică şi să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.
Cu o telecomandă ergonomică pentru confort sporit la vârfurile degetelor, tot ce trebuie să faceţi este să vă relaxaţi.
Acest sistem muzical Philips are o putere totală de ieşire de 10 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
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