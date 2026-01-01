Aplicaţia gratuită DigitalRadio cu RadioVIS şi controlul DAB+/FM

Ascultaţi extrasele radio cu RadioVIS – o caracteristică impresionantă oferită de RadioDNS, o organizaţie care face legătura dintre staţiile DAB şi Internet. Prin RadioVIS, radioul devine o experienţă îmbogăţită cu un conţinut de Internet în timp real. Acesta arată cum este adăugată informaţia Web funcţiei radio, oferindu-vă transmisiuni DAB prin prezentări de diapozitive vii privind ştirile, actualizările din trafic, reclame şi mai mult, în funcţie de informaţiile oferite de posturile de radio. Pentru a vă bucura de RadioVis, accesaţi Apple App Store pentru a descărca aplicaţia Philips DigitalRadio gratuit. Aplicaţia vă oferă, de asemenea, control integral asupra DAB+ şi radio FM.