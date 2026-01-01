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Producție oprită

Microsistem muzical

DCB852/10

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Fiţi elegant cu acest microsistem audio Hi-Fi de la Philips. Bucuraţi-vă de radio DAB+ clar şi fără interferenţe, cu control complet prin intermediul aplicaţiei gratuite DigitalRadio şi de elemente vizuale ample prin intermediul RadioVIS. Redaţi CD-uri şi dispozitive portabile prin intermediul USB sau al MP3-Link.

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Obsedat de sunet

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  • Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Putere totală de ieşire 30W RMS

Putere totală de ieşire 30W RMS

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Aplicaţia gratuită DigitalRadio cu RadioVIS şi controlul DAB+/FM

Ascultaţi extrasele radio cu RadioVIS – o caracteristică impresionantă oferită de RadioDNS, o organizaţie care face legătura dintre staţiile DAB şi Internet. Prin RadioVIS, radioul devine o experienţă îmbogăţită cu un conţinut de Internet în timp real. Acesta arată cum este adăugată informaţia Web funcţiei radio, oferindu-vă transmisiuni DAB prin prezentări de diapozitive vii privind ştirile, actualizările din trafic, reclame şi mai mult, în funcţie de informaţiile oferite de posturile de radio. Pentru a vă bucura de RadioVis, accesaţi Apple App Store pentru a descărca aplicaţia Philips DigitalRadio gratuit. Aplicaţia vă oferă, de asemenea, control integral asupra DAB+ şi radio FM.

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Referințe

  1. Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.