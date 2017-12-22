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Producție oprită
BTM2460/12
Sunet stereo HiFi care se potriveşte casei tale
Conectează simultan până la două dispozitive Bluetooth sau utilizează conexiunea USB Direct, personalizează-ţi sunetul cu Digital Sound Control. Conectează orice dispozitiv de redare prin intrarea Audio In pentru a îţi reînvigora muzica. Totul într-un format subţire, compact, cu posibilitate de montare pe perete.
Bluetooth®
cu MULTIPAIR
Transmiterea wireless de sunete prin Bluetooth® este din ce în ce mai frecventă în lumea sistemelor de sonorizare, dar majoritatea sistemelor compatibile Bluetooth® permit numai conectarea unui singur dispozitiv pe rând. Sincronizarea multi-dispozitiv îţi permite să sincronizezi până la trei dispozitive şi să comuţi instantaneu între ele.
Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă. Acest set compact se potriveşte în orice încăpere, graţie designului suplu şi dimensiunilor reduse.
Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.
4.3
din 5
4
Recenzii
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2460 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2460 Mikrowieża
DanielZ
24/04/2016
Polska
Cumpărător verificat
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2460 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2460 Mikrowieża
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2460 Mikro glasbeni sistem