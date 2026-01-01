Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.