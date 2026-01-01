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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM1560/12

Conferă putere melodiilor tale

Ascultă muzica digitală de pe smartphone prin Bluetooth sau redă CD-uri MP3 şi conţinut de pe CD-R/RW pe acest microsistem Philips. Difuzoarele Bass Reflex şi puterea maximă de 30 W asigură un bas profund şi un sunet amplu.

Vezi toate beneficiile

Conferă putere melodiilor tale

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Putere maximă de ieşire 30 W RMS

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Mod standby Bluetooth permanent activat pentru reconectare uşoară

Mod standby Bluetooth permanent activat pentru reconectare uşoară

După ce dispozitivul inteligent a fost conectat o dată, sistemul muzical Philips poate fi activat din modul standby de funcţia Bluetooth a dispozitivului inteligent. Aceasta va activa şi sursa Bluetooth, permiţând transmiterea uşoară şi rapidă a muzicii, în orice moment.

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