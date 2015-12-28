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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM1360/12

4.5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Conferă putere melodiilor tale

Ascultă muzica digitală de pe smartphone prin Bluetooth sau redă CD-uri MP3 şi conţinut de pe CD-R/RW pe acest microsistem Philips. Difuzoarele Bass Reflex şi puterea maximă de 30 W asigură un bas profund şi un sunet amplu.

Vezi toate beneficiile

Conferă putere melodiilor tale

  • Bluetooth®

  • Port USB pentru încărcare

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Cumpărător verificat

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikromuusikasüsteem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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