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Producție oprită
Conferă putere melodiilor tale
Ascultă muzica digitală de pe smartphone prin Bluetooth sau redă CD-uri MP3 şi conţinut de pe CD-R/RW pe acest microsistem Philips. Difuzoarele Bass Reflex şi puterea maximă de 30 W asigură un bas profund şi un sunet amplu.
Bluetooth®
Port USB pentru încărcare
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
4.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Cumpărător verificat
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Cumpărător verificat
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikrowieża
vana8
02/01/2017
Eesti
Cumpărător verificat
Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikromuusikasüsteem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM1360 Mikromuusikasüsteem