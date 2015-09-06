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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM1180/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Sunet bogat şi puternic

Ascultă toată muzica ta digitală de pe smartphone prin Bluetooth. Acest microsistem Philips redă şi conţinut de pe MP3-CD şi CD-R/RW şi dispune de boxe Bass Reflex pentru bas dinamic şi puternic.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunet bogat şi puternic

  • Bluetooth®

  • CD, USB, FM

  • max. 20 W

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

06/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

zarówno telewizor jak i wieża doskonałe

sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM1180 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM1180 Mikrowieża

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