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Producție oprită
Sunet bogat şi puternic
Ascultă toată muzica ta digitală de pe smartphone prin Bluetooth. Acest microsistem Philips redă şi conţinut de pe MP3-CD şi CD-R/RW şi dispune de boxe Bass Reflex pentru bas dinamic şi puternic.
Bluetooth®
CD, USB, FM
max. 20 W
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
henry25
06/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
zarówno telewizor jak i wieża doskonałe
sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM1180 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM1180 Mikrowieża