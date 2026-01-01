Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
AS860/10
Transmiteţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
Andocaţi-o pentru a vă încărca telefonul cu Android şi bucuraţi-vă de calitatea senzaţională a sunetului provenit de la boxa cu andocare AS860. Pentru un plus de confort, smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth şi redare uşoară a muzicii.
pentru Android
Bluetooth
Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia sincronizarea Bluetooth şi streamingul de muzică.
Versiunea îmbunătăţită Philips FlexiDock este echipată cu un conector micro USB, perfect pentru orice telefon cu Android. Mecanismul de andocare se potriveşte perfect cu telefonul dvs. cu Android, graţie designului cu margini rotunjite netede al conectorului. Oferă posibilitatea de reglare maximă. Pur şi simplu glisaţi conectorul la stânga sau la dreapta sau rotiţi-l pentru a se potrivi cu orice locaţie sau orientare a portului micro USB al telefonului dvs. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverşi producători şi care nu au o poziţie şi o orientare standard pentru conectorul micro USB.
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Recenzii