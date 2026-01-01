FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu orice telefon Android

Versiunea îmbunătăţită Philips FlexiDock este echipată cu un conector micro USB, perfect pentru orice telefon cu Android. Mecanismul de andocare se potriveşte perfect cu telefonul dvs. cu Android, graţie designului cu margini rotunjite netede al conectorului. Oferă posibilitatea de reglare maximă. Pur şi simplu glisaţi conectorul la stânga sau la dreapta sau rotiţi-l pentru a se potrivi cu orice locaţie sau orientare a portului micro USB al telefonului dvs. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverşi producători şi care nu au o poziţie şi o orientare standard pentru conectorul micro USB.