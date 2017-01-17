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Producție oprită

Radio cu ceas şi acord digital

AJ7010/12

3.4

| (5) Recenzii

Trezeşte-te

Acest ceas elegant cu radio Philips arată bine şi vă trezeşte la timp. Radio-ul încorporat şi sunetele naturii vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu sursa preferată de muzică. Senzorul de temperatură afişează oricând temperatura din interior şi exterior.

Vezi toate beneficiile

cu sunetele naturii

Trezeşte-te

  • Temperatură din interior/exterior

  • FM/MW, Acord digital

  • Alarmă dublă

  • Alarmă pentru zile lucrătoare/weekend

Afişaj de temperatură pentru temperatură interioră şi exterioară

Afişaj de temperatură pentru temperatură interioră şi exterioară

Informaţii meteo printr-o simplă atingere. Radioul cu ceas Philips afişează cea mai actuală temperatură disponibilă. Senzorul de temperatură inteligent afişează oricând temperatura în exterior.

Muzica de relaxare preîncărcată vă permite să adormiţi liniştiţi

Muzica de relaxare preîncărcată vă permite să adormiţi liniştiţi

Relaxaţi-vă sau adormiţi ascultând sunete liniştitoare. Radioul cu ceas Philips are preîncărcate mai multe piese muzicale pentru relaxare. Alegeţi dintre sunetul ploii de vară, valurile oceanului, muzica pentru spa şi multe altele pentru a vă relaxa.

Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă

Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă

Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare şi weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleaşi ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, şi pentru a lenevi în pat sâmbăta şi duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.

Specificaţii tehnice

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3.4

din 5

5

Recenzii

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

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