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Producție oprită
AJ7010/12
Trezeşte-te
Acest ceas elegant cu radio Philips arată bine şi vă trezeşte la timp. Radio-ul încorporat şi sunetele naturii vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu sursa preferată de muzică. Senzorul de temperatură afişează oricând temperatura din interior şi exterior.
Temperatură din interior/exterior
FM/MW, Acord digital
Alarmă dublă
Alarmă pentru zile lucrătoare/weekend
Informaţii meteo printr-o simplă atingere. Radioul cu ceas Philips afişează cea mai actuală temperatură disponibilă. Senzorul de temperatură inteligent afişează oricând temperatura în exterior.
Relaxaţi-vă sau adormiţi ascultând sunete liniştitoare. Radioul cu ceas Philips are preîncărcate mai multe piese muzicale pentru relaxare. Alegeţi dintre sunetul ploii de vară, valurile oceanului, muzica pentru spa şi multe altele pentru a vă relaxa.
Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare şi weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleaşi ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, şi pentru a lenevi în pat sâmbăta şi duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.
3.4
din 5
5
Recenzii
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním