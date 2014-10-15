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Producție oprită

Radio cu ceas

AJ5030/12

4

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Treziţi-vă şi străluciţi

Savuraţi confortul timpului afişat pe orice suprafaţă doriţi. Accentuaţi imaginea sau inversaţi-o, astfel încât să fie întotdeauna clară şi lizibilă pe perete sau pe tavan. Acest ceas setează de asemenea ora automat şi oferă melodie, radio sau sonerie pe post de alarmă.

Vezi toate beneficiile

cu o proiectare a orei

Treziţi-vă şi străluciţi

  • Time projection

  • FM, Acord digital

  • Alarmă dublă

  • Ceas şi alarmă de siguranţă

Unghi de proiecţie flexibil pentru vizualizare uşoară oriunde

Faceţi lucrurile după gustul dvs. cu un ceas care afişează strălucitor ora oriunde doriţi, datorită unui tub de proiecţie care are un unghi flexibil al carcasei. Tubul poate fi reglat orizontal şi vertical, cu comenzi de reglare fină, astfel încât să puteţi obţine imaginea orei exact unde doriţi - pe perete, pe tavan sau pe mobilă. Vă permite să priviţi ora fără a trebui măcar să întoarceţi capul şi arată pur şi simplu minunat.

Focalizare reglabilă pentru cea mai clară proiecţie a orei

Obţineţi imagini proiectate ale orei care sunt întotdeauna clare cu un control uşor de utilizat al focalizării. Puteţi regla controlul focalizării pentru a menţine un interval clar al imaginii proiectate de la 1 la 2,5 m. Savuraţi imagini proiectate curate şi clare şi aveţi întotdeauna o vizionare clar a orei.

Controlul inversării pentru a inversa imaginea proiectată

Acest radio cu ceas proiectează ora pe perete sau pe tavan, pentru a o viziona comod. Cu caracteristica de control al inversării, puteţi roti imediat ora proiectată cu 180 de grade pentru o vizualizarea mai uşoară din orice punct al încăperii.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ5030 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ5030 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ5030 Radiobudzik

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