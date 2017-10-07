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Producție oprită

Radio cu ceas

AJ4300B/12

2.7

| (3) Recenzii

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Trezeşte-te plin(ă) de energie cu alarme duble pentru tine şi partenerul tău/partenera ta, cu presetări pentru posturi FM ca să vă puteţi trezi amândoi cu emisiunile de radio preferate sau chiar o sonerie de trezire. Utilizează portul USB inclus pentru a încărca orice dispozitiv mobil.

Vezi toate beneficiile

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

  • FM, Acord digital

  • Alarmă dublă

  • Ceas şi alarmă de siguranţă

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. şi a doua oră pentru trezirea partenerului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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2.7

din 5

3

Recenzii

4
3

07/10/2017

Polska

Polska

Kolejny produkt Philipsa w domu.

Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ4300B Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ4300B Radiobudzik

14/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kupil, vrnil po 2 dneh

Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)

Acest review a fost făcut pentru AJ4300B Radioura

Acest review a fost făcut pentru AJ4300B Radioura

15/09/2017

România

România

De 2 lei cumperi de 2 lei ai.

Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.

Acest review a fost făcut pentru AJ4300B Radio cu ceas

Acest review a fost făcut pentru AJ4300B Radio cu ceas

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