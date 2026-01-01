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Producție oprită

Radio cu ceas pentru iPod/iPhone

AJ3275D/12

Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.

Preferaţi să vă începeţi ziua aşa cum trebuie - cu muzica preferată de pe iPod/iPhone. Acest ceas compact redă şi încarcă dispozitivele iPod/iPhone cu conector lightning, chiar şi atunci când sunt în carcase protectoare. Dacă preferaţi, treziţi-vă cu radio sau cu o sonerie.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • FM, alarmă dublă

  • 2W

Tuner digital FM cu posturi presetate

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Bucuraţi-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.

Putere totală de ieşire 2W RMS

Putere totală de ieşire 2W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieşire de 2 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Specificaţii tehnice

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