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Producție oprită
AJ3270D/12
Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
Preferaţi să vă începeţi ziua aşa cum trebuie - cu muzica preferată de pe iPod/iPhone. Acest ceas compact redă şi încarcă ultimele modele de iPod/iPhone, chiar şi cu carcasele protectoare. Dacă preferaţi, treziţi-vă cu radio sau cu o sonerie.
cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone
FM, alarmă dublă
2W
Atunci când este o pană de curent, acest ceas inteligent va menţine în continuare şi va păstra ora şi setările dvs. de încredere. Alarma programată rămâne activă chiar şi atunci când afişajul este oprit - totul datorită unei baterii preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu energie, nu este nevoie să reglaţi ceasul sau să reintroduceţi setările. Mai uimitor, chiar dacă nu se reia alimentarea cu energie, bateria asigură suficientă energie pentru ca soneria să se oprească la ora alarmei setate - asigurând întotdeauna trezirea dvs. la timp.
Durata de redare a radioului Philips poate fi controlată uşor prin setarea numărului preferat de minute pe cronometrul digital. Acesta contorizează automat durata şi opreşte radioul la sfârşitul intervalului.
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