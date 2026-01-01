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Producție oprită

Radio cu ceas pentru iPod/iPhone

AJ3270D/12

Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone

Preferaţi să vă începeţi ziua aşa cum trebuie - cu muzica preferată de pe iPod/iPhone. Acest ceas compact redă şi încarcă ultimele modele de iPod/iPhone, chiar şi cu carcasele protectoare. Dacă preferaţi, treziţi-vă cu radio sau cu o sonerie.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone

  • cu conector cu 30 de pini

  • pentru iPod/iPhone

  • FM, alarmă dublă

  • 2W

Oră şi alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar şi când este o pană de curent

Atunci când este o pană de curent, acest ceas inteligent va menţine în continuare şi va păstra ora şi setările dvs. de încredere. Alarma programată rămâne activă chiar şi atunci când afişajul este oprit - totul datorită unei baterii preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu energie, nu este nevoie să reglaţi ceasul sau să reintroduceţi setările. Mai uimitor, chiar dacă nu se reia alimentarea cu energie, bateria asigură suficientă energie pentru ca soneria să se oprească la ora alarmei setate - asigurând întotdeauna trezirea dvs. la timp.

Treziţi-vă cu muzica de pe iPod/iPhone sau cu melodiile de la radio

Luminozitate reglabilă a ecranului pentru confortul vizionării

Luminozitate reglabilă a ecranului pentru confortul vizionării

Durata de redare a radioului Philips poate fi controlată uşor prin setarea numărului preferat de minute pe cronometrul digital. Acesta contorizează automat durata şi opreşte radioul la sfârşitul intervalului.

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