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Producție oprită
Treziţi-vă uşor
Treziţi-vă copilul cu sunetul sau vocea sa preferată cu radioul cu ceas Philips AJ3138/12. Inelele şi butoanele interschimbabile adaugă personalitate, în timp ce cronometrul pentru somn vă permite să programaţi ceasul fără a fi necesar să modificaţi setările de alarmă.
Alarmă înregistrabilă
Cronometru pentru somn
Inele şi butoane colorate
Alimentare cu baterie sau de la reţea
Numeroase studii au arătat că un pui de somn în timpul zilei este benefic pentru sănătate. Cronometrul pentru somn vă ajută să deprindeţi acest obicei sănătos permiţându-vă un pui de somn scurt fără a vă face griji că dormiţi prea mult sau că trebuie să resetaţi alarma de fiecare dată. Apăsaţi un singur buton pentru a vă bucura de un pui de somn sănătos cuprins între 15 minute şi două ore înainte de a vă relua numeroasele activităţi zilnice. Cronometrul pentru somn va începe automat numărătoarea inversă şi se va auzi o sonerie la ora presetată pentru a vă trezi.
Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare reglabilă. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După cinci minute alarma va suna din nou. Dacă doriţi să dormiţi mai mult de atât, apăsaţi butonul Reluare de două ori pentru 10 minute sau de trei ori pentru 15 minute.
Alimentaţi aparatul dvs. radio Philips cu baterii sau direct de la priză şi bucuraţi-vă de comoditate sporită şi flexibilitate. Când o priză electrică nu este accesibilă sau când nu doriţi cabluri inestetice care să atârne, utilizaţi aparatul simplu cu baterii. Când aveţi nevoie de o sursă de alimentare continuă şi stabilă, conectaţi aparatul direct la o priză de perete. Acum vă puteţi bucura cu adevărat de libertatea de audiţie oriunde doriţi.
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4.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
rip164
27/02/2014
Polska
Ładny i praktyczny radiobudzik.
To mój pierwszy radibudzik i uważam za udany zakup,stacje radiowe wyszukuje bez problemów,dzwięk jest zadowalający,jest mały i zgrabny,na bateriach działa tak jak na zasilaczu tylko podświetlanie wygasza się po kilku sekundach,ma ładny wygląd i czytelne cyfry brakuje tylko możliwości przyciemniania podświetlania.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3138 Radiobudzik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3138 Radiobudzik
ada11
17/12/2013
Polska
fajny budzik dla dziecka, super pomysł z wymienną obudową
Budzik jest dość przyjazny co do użytkowania, starsze dziecko potrafić będzie bez problemu korzystać z jego funkcji. Świetna opcja zmiany elementów obudowy (błękit lub róż), co pozwala dostosować wygląd do innych elementów wyposażenia.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3138 Radiobudzik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3138 Radiobudzik
Darek31
15/05/2012
Polska
Ten produkt ma oryginalny wygląd i jest praktyczny
Philips Radiobudzik AJ3138 mimo że wygląda jak zabawka jest bardzo użytecznym urządzeniem o niebanalnym wyglądzie. Jego zaletą jest prostota obsługi i jakość wykonania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3138 Radiobudzik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3138 Radiobudzik