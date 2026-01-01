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Producție oprită

boxă cu andocare cu Bluetooth®

AD385/12

Bucuraţi-vă de muzică wireless cu telefonul dvs. iPhone 5

Pe biroul dvs. sau în orice altă parte, boxa cu andocare AD385 asigură un sunet de o claritate excepţională care vă umple camera. Compatibilă cu iPhone 5 şi cele mai recente iPod-uri prin intermediul conectorului Lightning, aceasta este echipată cu Bluetooth şi baterie reîncărcabilă pentru muzică wireless.

Vezi toate beneficiile

cu această boxă cu andocare

Bucuraţi-vă de muzică wireless cu telefonul dvs. iPhone 5

  • Bluetooth®

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • 8 W, baterie reîncărcabilă

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

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